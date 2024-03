Op vertraagde beelden is goed te zien hoe Gianni Vermeersch in de aanloop naar de Kanarieberg over kop ging. Kort na de valpartij zagen we hoe Vermeersch van z'n fiets hinkte en in het gras ging liggen. Even later krabbelde hij toch weer recht, wat al deed vermoeden dat de verwondingen bij de renner van Alpecin-Deceuninck meevielen. En dat blijkt nu al bij al ook het geval te zijn: schaafwonden over de rug en een letsel aan het staartbeen zijn Vermeersch z'n deel.

Finishen zat er gisteren niet in. Of de Ronde van Vlaanderen van komende zondag in gevaar is, moet vandaag nog blijken.