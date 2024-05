Als oud-wereldkampioen in de gravel en na een uitstekend voorjaar op de weg torste Vermeersch de favorietenrol voor Turnhout. In een vlakke, erg snelle wedstrijd over 153 kilometer ontgoochelde de West-Vlaming van Alpecin-Deceuninck niet. Samen met Toon Aerts, Daan Soete en Thomas Joseph vormde hij in de finale een kopgroep van vier. Aan het eind trok Vermeersch de titel naar zich toe. Hij haalde het voor de neus van Soete (zilver), Joseph (brons) en Aerts (vierde).

Voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet, die in de slotfase nog de aansluiting maakte, werd vijfde. Thuisrenner Dries Van Gestel werd achtste, Belgisch veldritkampioen Eli Iserbyt dertiende.