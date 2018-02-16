In Middelkerke werden de wedstrijden live gevolgd op groot scherm in het Olympisch dorp. Voor de laatste medaillekansen van Team Belgium liep het plein opnieuw vol. In totaal zakten de voorbije twee weken zo’n 18.000 bezoekers af naar het Olympic Festival.

Bezoekers konden er ook zelf wintersporten uitproberen, zoals biatlon. "Het is heel fijn om eens te proberen. Een ervaring, iedereen zou dat een keer moeten doen", zegt bezoeker Hans Cobbaut.

Vooral de prestaties van Bart Swings lokten veel volk. “Als hij aan de slag gaat, staat het hier vol,” klinkt het bij de organisatie.

Sportief bleef de medailleoogst beperkt tot één bronzen plak, maar in Middelkerke overheerst tevredenheid over de opkomst.