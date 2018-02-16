12°C
Aanmelden
Sport
Middelkerke

Geen schaats­me­dail­le voor West-Vla­min­gen, wel 18.000 fans in Middelkerke

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina hebben de West-Vlaamse schaatsers naast het podium gegrepen. Indra Médard behaalde met een achtste plaats nog een olympisch diploma. Fran Vanhoutte werd negende, Sandrine Tas eindigde als dertiende.

In Middelkerke werden de wedstrijden live gevolgd op groot scherm in het Olympisch dorp. Voor de laatste medaillekansen van Team Belgium liep het plein opnieuw vol. In totaal zakten de voorbije twee weken zo’n 18.000 bezoekers af naar het Olympic Festival.

Bezoekers konden er ook zelf wintersporten uitproberen, zoals biatlon. "Het is heel fijn om eens te proberen. Een ervaring, iedereen zou dat een keer moeten doen", zegt bezoeker Hans Cobbaut. 

Vooral de prestaties van Bart Swings lokten veel volk. “Als hij aan de slag gaat, staat het hier vol,” klinkt het bij de organisatie.

Sportief bleef de medailleoogst beperkt tot één bronzen plak, maar in Middelkerke overheerst tevredenheid over de opkomst.

Olympisch winterdorp middelkerke
Jenna Lebrun
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Olympische Winterspelen

Meest gelezen

Bonne1
Sport

Matthieu Bonne & vrienden halen finish van extreme jungle-tocht in Panama
Jean pierre coopman 2
Sport

50 jaar na legendarisch gevecht: Jean-Pierre Coopman blijft voor altijd ‘de man die tegen Ali bokste’
KVDO-Oostkamp
Sport

KVDO zakt door het ijs na 2-0 voorsprong tegen Racing Gent

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Olympisch dorp

Honderdtal Olympiërs steunen collega's in Milaan in winterdorp in Middelkerke en worden geëerd
Olympisch dorp

Supportersdorp Olympische Winterspelen in Middelkerke

OS Bejing: Vosté sluit de rij op 1500m schaatsen

Vosté voorlaatste op 1.000 meter

Vosté pas 32ste op 500 meter
2018-02-16 00:00:00 - Decroix 38ste in slalom

Decroix 38ste in slalom
Aanmelden