Belgische recorddelegatie op Olympische Spelen levert geen record in medailles op, geen West-Vlaamse medailles
© Belga
De Belgische delegatie is er op de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo niet in geslaagd beter te doen dan vier jaar terug in Peking, waar Bart Swings en Hanne Desmet goud en brons veroverden. In Noord-Italië bleef het bij één bronzen medaille, op de gemengde shorttrackaflossing. Wel eindigden de Belgen acht keer in de top acht.
Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet en Ward Petré zorgden voor een veelbelovende start van de Winterspelen door in de gemengde aflossing derde te worden. Hanne Desmet slaagde zo als tweede Belg in de geschiedenis om op twee verschillende Winterspelen eremetaal te veroveren. Swings kon de eerste Belg zijn die dat op drie Winterspelen deed, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Na het zilver van 2018 en het goud van 2022, moest de 35-jarige schaatser nu vrede nemen met een negende plaats op de massastart, één plaats achter de Oostendse Indra Medard.
Enkele keren dichtbij op de schaatsbaan
Op de 5.000 meter schaatsen kwam Sandrine Tas bijzonder dicht bij een medaille. Ondanks een Belgisch record strandde ze op de vierde plaats. Slechts dertig honderdsten scheidden haar van het goud en dertien honderdsten van het podium. Op de 3.000 meter was Tas al zevende geëindigd en met Isabelle Van Elst en Fran Vanhoutte eindigde ze zesde in de ploegenachtervolging. Een zesde plaats was ook het resultaat van Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Petré en Bruggeling Warre Van Damme in de aflossing.
Ook naast de schaatsbaan geen succes
Naast de schaatsbaan zorgde alpineskiër Armand Marchand voor het opmerkelijkste Belgische resultaat door vijfde te worden in de slalom. Wereldbekerwinaar Kim Meylemans werd in het skeleton zesde. Ski mountaineer Maximilien Drion eindigde met een negende plaats net naast de top acht. Swings deed dat twee keer, op de 10.000 meter werd hij tiende. Fran Vanhoutte, negende op de massastart, greep ook net naast een olympisch diploma.