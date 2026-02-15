Op de 5.000 meter schaatsen kwam Sandrine Tas bijzonder dicht bij een medaille. Ondanks een Belgisch record strandde ze op de vierde plaats. Slechts dertig honderdsten scheidden haar van het goud en dertien honderdsten van het podium. Op de 3.000 meter was Tas al zevende geëindigd en met Isabelle Van Elst en Fran Vanhoutte eindigde ze zesde in de ploegenachtervolging. Een zesde plaats was ook het resultaat van Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Petré en Bruggeling Warre Van Damme in de aflossing.