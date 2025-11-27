De Olympische Winterspelen van Milano Cortina vinden plaats van 6 tot en met 22 februari 2026. In die periode wordt het Olympic Festival in Middelkerke georganiseerd. Tijdens de zomerspelen was het strand nog de uitvalbasis, maar deze keer krijg het evenement een plek aan de parking in de Koninginnelaan.

IJspiste

Daar komt een supportersdorp met winterbar en overdekte ijspiste. Op grote schermen worden de Olympische Winterspelen live uitgezonden. Bezoekers kunnen er ook zelf sporten. Verschillende wintersportfederaties bieden er namelijk initiaties aan.

"Het Olympisch Festival tijdens de Olympische Spelen van Parijs was een toonbeeld van wat we willen bereiken met dit initiatief: iedereen inspireren en hen laten kennismaken met de verschillende olympische sporten", zegt de CEO van het BOIC, Cédric Van Branteghem. "Vanuit het BOIC zijn we dan ook trots dat we dit succesverhaal voor de eerste keer ooit kunnen organiseren voor de Winterspelen."

Gratis

De toegang tot het Winter Olympic Festival is gratis, enkel het schaatsgedeelte is betalend. Van 9 tot 13 februari krijgen leerlingen uit Middelkerke gratis toegang tot de piste.