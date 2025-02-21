Geen recordpoging voor Matthieu Bonne door stressfractuur: “Eerste blessure in acht jaar komt heel ongelegen”
Ultrasporter Matthieu Bonne uit Bredene moet passen voor zijn wereldrecordpoging in het zuiden van Frankrijk. Hij kampt met een stressfractuur in zijn rechtervoet.
Matthieu Bonne zou volgende week het wereldkampioenschap 24 uur lopen verbeteren, in het zuid-Franse Albi. Het moest een volgend wereldrecord op zijn naam worden, maar een stressfractuur in zijn rechtervoet gooit roet in het eten.
"Mijn blessure is waarschijnlijk het gevolg van zes meedogenloze weken in Kenia, afgesloten met die 130 km lange hardloopsessie aan het einde," schrijft Matthieu Bonne. "Een lichte pijn in mijn voet tijdens de laatste week veranderde in een nachtmerrie toen ik een paar dagen geleden de uitslag van de MRI-scan kreeg."
"Dit is mijn eerste overbelastingsblessure in acht jaar ultralopen en duursporten... en de timing had niet slechter gekund. "
"Ik zal trouw het medisch advies opvolgen. Ik heb nog veel meer avonturen voor de boeg en ik ben niet bereid die op het spel te zetten voor één race," aldus Bonne online.
"Matthieu zit nu met zijn rechtervoet in een veiligheidslaars," klink het in zijn entourage. "De wereldrecordpoging valt dus in het water. Matthieu neemt uitdaging per uitdaging, gevolgen op langere termijn zijn er dus voorlopig niet."
Voet in 'walking boot'
De 'walking boot' die Matthieu Bonne nu om heeft stabiliseert en bevordert de genezing van een botbreuk of -scheur. Met de walking boot is het onderbeen minder beweeglijk en krijgt het meer rust.
"Tegenslagen horen erbij," besluit Bonne. "De grootste hoogtepunten en de diepste dieptepunten. Het een kan niet zonder het ander."