17°C
Aanmelden
Sport
Bredene

Geen record­po­ging voor Mat­thieu Bon­ne door stress­frac­tuur: Eer­ste bles­su­re in acht jaar komt heel ongelegen”

Mathieu bonne

Ultrasporter Matthieu Bonne uit Bredene moet passen voor zijn wereldrecordpoging in het zuiden van Frankrijk. Hij kampt met een stressfractuur in zijn rechtervoet.

Matthieu Bonne zou volgende week het wereldkampioenschap 24 uur lopen verbeteren, in het zuid-Franse Albi. Het moest een volgend wereldrecord op zijn naam worden, maar een stressfractuur in zijn rechtervoet gooit roet in het eten. 

"Mijn blessure is waarschijnlijk het gevolg van zes meedogenloze weken in Kenia, afgesloten met die 130 km lange hardloopsessie aan het einde," schrijft Matthieu Bonne. "Een lichte pijn in mijn voet tijdens de laatste week veranderde in een nachtmerrie toen ik een paar dagen geleden de uitslag van de MRI-scan kreeg."

"Dit is mijn eerste overbelastingsblessure in acht jaar ultralopen en duursporten... en de timing had niet slechter gekund. "

Matthieu Bonne
Bonne stressfractuur

"Ik zal trouw het medisch advies opvolgen. Ik heb nog veel meer avonturen voor de boeg en ik ben niet bereid die op het spel te zetten voor één race," aldus Bonne online.

"Matthieu zit nu met zijn rechtervoet in een veiligheidslaars," klink het in zijn entourage. "De wereldrecordpoging valt dus in het water. Matthieu neemt uitdaging per uitdaging, gevolgen op langere termijn zijn er dus voorlopig niet."

Voet in 'walking boot'

De 'walking boot' die Matthieu Bonne nu om heeft stabiliseert en bevordert de genezing van een botbreuk of -scheur. Met de walking boot is het onderbeen minder beweeglijk en krijgt het meer rust.

"Tegenslagen horen erbij," besluit Bonne. "De grootste hoogtepunten en de diepste dieptepunten. Het een kan niet zonder het ander."

De redactie
Matthieu Bonne

Meest gelezen

Jo planckaert
Nieuws

Eli Iserbyt past voor Winkel Koerse, dit is zijn vervanger
101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke
Sport

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Sport Vlaanderen Blankenberge
Nieuws

Sport Vlaanderen moet twee centra in West-Vlaanderen sluiten door besparingen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mathieu Bonne

Dit wereldrecord wil Matthieu Bonne in oktober aan diggelen slaan
Bonne aan de finish
Update

Hij doet het! Matthieu Bonne breekt wereldrecord 48 uur lopen na indrukwekkende tweedaagse
Matthieu bonne polen
Update

Ultrasporter Matthieu Bonne begonnen aan nieuwe wereldrecordpoging in Polen
Matthieu bonne

Ultra-atleet Matthieu Bonne jaagt op nieuw wereldrecord tijdens WK 48 uur lopen in Polen
Taiwan

Zieke Matthieu Bonne moet recordpoging op ultramarathon in Taipei staken
Bonne01

Eerste van drie 48-uurrecords voor Bonne? Matthieu Bonne begonnen aan loopnummer in Taiwan
Aanmelden