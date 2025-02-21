Matthieu Bonne zou volgende week het wereldkampioenschap 24 uur lopen verbeteren, in het zuid-Franse Albi. Het moest een volgend wereldrecord op zijn naam worden, maar een stressfractuur in zijn rechtervoet gooit roet in het eten.



"Mijn blessure is waarschijnlijk het gevolg van zes meedogenloze weken in Kenia, afgesloten met die 130 km lange hardloopsessie aan het einde," schrijft Matthieu Bonne. "Een lichte pijn in mijn voet tijdens de laatste week veranderde in een nachtmerrie toen ik een paar dagen geleden de uitslag van de MRI-scan kreeg."