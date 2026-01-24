De inzet in de Lange Munte vanavond was duidelijk: een ticket voor de halve finale van de play-offs. Beide ploegen wonnen de voorbije twee wedstrijden telkens op verplaatsing en ook nu startte de bezoekende ploeg het best. Limburg overklaste de thuisploeg in de beginfase en had al snel een mooie bonus. 18-26 na tien minuten.

Kortrijk kwam net als vorige vrijdag moeilijk tot scoren en zag de Limburgers uitlopen tot meer dan tien punten. Even leek er beterschap maar een driepunter van Martijn Ververs bracht Limburg terug in de flow. Met een ruststand van 35-49 trokken we de kleedkamer in.

Heel wat werk voor de boeg bij Kortrijk na rust en daar begonnen ze meteen aan. Met een knalstart naderden de Spurs tot op één punt. Maar daarna liep het opnieuw stroef bij de thuisploeg, Limburg nam over en zorgde terug voor een elfpuntenkloof na het derde kwart.

Een kloof die Kortrijk niet meer kon dichten in het slot, zo eindigt het seizoen in de kwartfinale voor de Spurs. Limburg mag zich opmaken voor een halve finale tegen de Antwerp Giants