Oostende Kortrijk

Play-offs bas­ket­bal: Kort­rijk ver­liest van Lim­burg, Oos­ten­de wint over­tui­gend van Brussels

Kortrijk Spurs

Titelverdediger Oostende is vrijdagavond met een vlotte zege aan de Belgische play-offs begonnen. BCO won met 97-77 van Brussels. Kortrijk deed dat niet. Tegen Limburg United ging het met 63-90 de boot in. De tweede wedstrijd in de kwartfinales (best of three) worden zondagnamiddag gespeeld.

Limburg United ging in Kortrijk door op het elan van de voorbije weken. Bij de rust had de thuisploeg de schade nog tot 36-40 beperkt, na de pauze schakelden de Limburgers een versnelling hoger. De Kortrijk Spurs kwamen moeilijk tot scoren en zagen de bezoekers punt per punt uitlopen. Uiteindelijk verloor het stevig met 63-90. Zondag kunnen ze in Hasselt revanche nemen om zo een derde duel uit de brand te slepen. Dat volgt dan dinsdag opnieuw in Kortrijk. 

Oostende had bij de rust (52-36) zijn schaapjes al op het droge en liep in het derde kwart (23-19) nog wat verder uit. Marcus Domask (24 ptn, 10 assists) was de Top Performer. Voor Brussels kwam ook Jomaru Brown aan 24 punten. Als het zondag nog eens wint staat het in de halve finales en komt het uit tegen de winnaar van Okapi Aalst - Kangoeroes Mechelen. 

BC Oostende Kortrijk Spurs

