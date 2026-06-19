De 26-jarige Coleman maakte vorige zomer na vijf jaar in de Amerikaanse universiteitscompetitie (NCAA) de overstap naar Kortrijk. Hij scoorde gemiddeld 11,3 punten, 3,8 rebounds en 1,1 assists in het shirt van de Spurs, die als vierde eindigden in de reguliere competitie en in de eerste ronde van de play-offs werden uitgeschakeld door Limburg United.

"Naast zijn offensieve kwaliteiten staat Noël ook bekend om zijn onverzettelijke werkethiek en zijn inzet aan beide kanten van het veld. Zowel aanvallend als verdedigend brengt hij energie, intensiteit en de mentaliteit om elke wedstrijd het verschil te maken", klinkt het in het persbericht.