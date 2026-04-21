Een vijftiende landstitel op een rij zit er nog steeds in voor Filou Oostende. Op het veld van Brussels won het overtuigend wedstrijd twee in de kwartfinale met 64-77. BCO hoeft zo dus geen extra energie te verspillen en speelt vanaf vrijdag een best of five tegen Okapi Aalst voor een plek in de finale.

Ook onze andere West-Vlaamse ploeg is nog niet uitgeteld voor de titel. Na de nederlaag van afgelopen donderdag herstelden de Kortrijk Spurs zich op bezoek in Limburg. Met 86-96 sleepten ze een derde wedstrijd binnen. Die volgt komende dinsdag in de Lange Munte, de winnaar van dat duel komt in de halve finale uit tegen BNXT-kampioen Antwerp Giants.