Play-offs bas­ket­bal: Oos­ten­de naar hal­ve fina­le, Kort­rijk speelt dins­dag beslis­sen­de der­de match

In de play-offs van het basketbal heeft Oostende zich vlotjes geplaatst voor de halve finales. BCO won ook de tweede wedstrijd van Brussels en treft Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De Kortrijk Spurs konden dan weer een derde en beslissende wedstrijd uit de brand slepen in deze play-offs. Ze wonnen met 86-96 op bezoek bij Limburg United. 

Een vijftiende landstitel op een rij zit er nog steeds in voor Filou Oostende. Op het veld van Brussels won het overtuigend wedstrijd twee in de kwartfinale met 64-77. BCO hoeft zo dus geen extra energie te verspillen en speelt vanaf vrijdag een best of five tegen Okapi Aalst voor een plek in de finale. 

Ook onze andere West-Vlaamse ploeg is nog niet uitgeteld voor de titel. Na de nederlaag van afgelopen donderdag herstelden de Kortrijk Spurs zich op bezoek in Limburg. Met 86-96 sleepten ze een derde wedstrijd binnen. Die volgt komende dinsdag in de Lange Munte, de winnaar van dat duel komt in de halve finale uit tegen BNXT-kampioen Antwerp Giants. 

