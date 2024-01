Daarnaast "sputtert het economisch model voor vrouwenwedstrijden", zegt Coussens. "De organisatiekosten blijven maar stijgen, terwijl de aantrekkingskracht voor sponsors onder de groeiverwachtingen blijft. Het bestuur van de Nieuwe Velovrienden, de organisator van de dameskoers, had nog bekeken of een laatste editie in 2024 in Bavikhove, samen met de juniores haalbaar was, maar ook voor deze editie speelt het negatieve economisch model."

Ook het bijhorend criterium voor elite heren wordt geschrapt. De vzw Hand in Hand van de E3 Saxo Classic laat de junioreskoers wel doorgaan op zaterdag 27 april. De Tsjechische Julia Kopecky blijft op die manier de laatste laureate van de E3 Saxo Classic voor vrouwen. Zij haalde het in 2023 van de Poolse Daria Pikulik en de Nederlandse Lieke Nooijen.