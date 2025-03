Naast deze twee favorieten zijn er nog andere kanshebbers. De Italiaan Filippo Ganna blijft voorzichtig over zijn kansen: "We zien wel wat er gebeurt, maar er zijn veel renners in goede vorm." Ook de Deen Mads Pedersen en zijn ploegmaat Tim Declercq hopen op een sterke koers. "De Taaienberg zal cruciaal zijn", zegt Declercq. "Voor tachtig procent van het peloton eindigt de wedstrijd daar."

Voor enkele renners is deze E3 extra speciaal, met start en aankomst in hun eigen regio. Lotto-Dstny-renner Arjen Livyns kijkt uit naar de wedstrijd: "Ik zit tegen mijn topniveau aan. Of dat zich zal vertalen in resultaten, zullen we zien." Ook ploegmaat Alec Segaert maakt zijn debuut in Harelbeke: "Als de grote namen aanvallen, zal het moeilijk worden, maar ik hoop mee te kunnen met de tweede groep."