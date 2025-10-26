Na maanden van speculatie is het duidelijk: Harelbeke en de E3 Saxo Classic blijven met elkaar verbonden. De stad en de organisatie hebben vandaag officieel hun samenwerking vernieuwd voor de komende zes edities.

Burgemeester Michael Vannieuwenhuyze spreekt over constructieve onderhandelingen. “We hebben een goede band met E3 Saxo Classic. We zijn blijven onderhandelen en praten, en dat heeft geleid tot wat er vandaag voorligt”, aldus Vannieuwenhuyze.

