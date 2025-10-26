Dan toch: E3 Saxo Classic blijft trouw aan Harelbeke voor start en finish tot 2031
De E3 Saxo Classic blijft de stad Harelbeke ook de komende zes jaar trouw. Vandaag werd het contract officieel verlengd, waardoor zowel de start als de aankomst van de klassieker in Harelbeke blijven. “De passie voor E3 hier in Harelbeke was zo groot dat we tot een verdere samenwerking moesten kunnen komen”, zegt organisator Jacques Coussens.
Na maanden van speculatie is het duidelijk: Harelbeke en de E3 Saxo Classic blijven met elkaar verbonden. De stad en de organisatie hebben vandaag officieel hun samenwerking vernieuwd voor de komende zes edities.
Burgemeester Michael Vannieuwenhuyze spreekt over constructieve onderhandelingen. “We hebben een goede band met E3 Saxo Classic. We zijn blijven onderhandelen en praten, en dat heeft geleid tot wat er vandaag voorligt”, aldus Vannieuwenhuyze.
"Ik voelde meteen dat de passie voor E3 hier in Harelbeke zo groot was dat we tot een verdere samenwerking moesten kunnen komen.”
Organisator Jacques Coussens bevestigt wel dat er ook gesprekken met andere steden zijn geweest. “Het contract was ten einde. En het is zoals in de zaken: er is altijd een vernieuwing van een contract waarbij andere partners tevoorschijn komen. Maar ik voelde meteen dat de passie voor E3 hier in Harelbeke zo groot was dat we tot een verdere samenwerking moesten kunnen komen.”
"Alles wordt duurder"
En zoals dat hoort bij nieuwe contracten, zijn er ook wijzigingen in de financiële afspraken. Zo moet de stad meer budget voor de start en aankomst van de klassieker incalculeren dan de voorbije edities.
“We zijn zes jaar verder. Alles wordt nu duurder. Er is niets goedkoper geworden. Je kan altijd over het geld praten, maar dat heeft niet de doorslag gegeven. Hadden we voor het geld gekozen, dan hadden we misschien hier niet gestaan”, aldus Coussens.
Parcourswijziging
De komende editie van de E3 Saxo Classic kent ook enkele parcourswijzigingen: de renners fietsen niet meer door Geraardsbergen en zullen de E3 Col twee keer bedwingen, net als de Oude Kwaremont, waarbij de eerste passage via de Keuzelingstraat verloopt. In totaal komen de hoogtemeters op 3.000 te staan, 200 meer dan vorig jaar, en de koerslengte bedraagt 208 kilometer.