Op 25 km van de meet in Harelbeke moest topfavoriet Van der Poel nog zeker niet denken aan het zegegebaar, want vier achtervolgers jaagden op hem: Florian Vermeersch, West-Vlaming Stan Dewulf, en de Noren Jonas Abrahamsen en Per Strand Hagenes. Ze naderden hem tot op enkele seconden. En ook het peloton zat hem op de hielen. Maar het mocht niet baten. Van de Poel pakt drie keer na elkaar de E3. Hagenes werd tweede, Vermeersch derde.