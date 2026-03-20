Topfavoriet is Mathieu van der Poel die straks drie keer op rij de E3 Saxo Classic kan winnen. Gianni Vermeersch, Red Bull Bora Hansgrohe: “Als je het deelnemersveld algemeen bekijkt, ik denk dat als Mathieu daar voluit gaat dat hij dan alleen komt te zitten. Andere jaren waren er nog andere mannetjes die meekonden. Maar het kan na de Taaienberg nog alle kanten op.”

Arjen Livyns, XDS Astana Team: “In sommige wedstrijden staan Pogacar, Mathieu, noem maar op. Dan is dat moeilijk om een kans te maken. En vandaag is er meer kans voor de gewone stervelingen om een kans te maken.”

Geen van Aert of Pogacar

Livyns rijdt vandaag in zijn eigen Harelbeke. Bijzonder toch, en dat wou ook Xandro Meurisse, want eigenlijk stond de E3 niet op zijn programma. Xandro Meurisse, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team: “Het is één van de weinige momenten dat ik zo dicht bij huis kan koersen. Het is Ieuk, ik ben hier naar school geweest en ik heb hier gevoetbald. Het zijn mijn trainingswegen, dus het is altijd plezant.”

Geen Wout van Aert hier, ook geen Tadej Pogacar. Wie doet van der Poel wél wat: Jasper Stuyven misschien, in vorm na Milaan-San Remo. Jasper Stuyven, Soudal Quick-Step: “ Als je een goeie wedstrijd rijdt, zowel in het gevoel en positionering als in het resultaat, dan ga je met vertrouwen naar huis, en het zou raar zijn als je dat vertrouwen niet meeneemt naar de koers van vandaag.”

Of Mads Pedersen, na een polsbreuk? Mads Pedersen, Lidl-Trek: “Het is goed genoeg om te starten, en dan zien we wel of we kunnen strijden tegen de beste jongens vandaag.”

Favoriet

En de favoriet zelf, heeft die nog last van zijn hand na een incident in Milaan-San Remo? Mathieu van der Poel, Alpecin - Premier Tech: “Het is redelijk vervelend, niet heel erg maar toch een beetje storend."

"Ik denk niet dat de veranderingen in het parcours echt impact gaan hebben op de koers. Ik denk dat de Taaienberg bekend staat in de E3 en dat de koers daar openbreekt. Ik verwacht niet dat dat vandaag helemaal anders zal zijn.”

De concurrentie is gewaarschuwd. Vanavond rond half zes weten we het: van der Poel, of tóch iemand anders?