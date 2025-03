De wedstrijd begon met een vroege valpartij die het koersverloop meteen beïnvloedde. Onder andere Jordi Warlop van Soudal Quick-Step was slachtoffer en moest naar het ziekenhuis, waar later een hersenschudding werd vastgesteld. Door de valpartij brak het peloton in verschillende groepen, en was het al vroeg koers.

Op de Kanarieberg smolt alles weer samen na een stevige achtervolging. Aimé De Gendt en Casper Pedersen probeerden nog weg te rijden, maar op de Taaienberg was het Mads Pedersen zelf die doortrok, met Mathieu van der Poel en Filippo Ganna in zijn wiel. De drie sloten aan bij de koplopers en vormden een sterke leidersgroep.