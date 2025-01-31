Emma Plasschaert is in het Zweedse Marstrand vierde geworden op het EK ILCA 6, maar omdat de Australische Mara Stransky derde werd, leverde dat haar toch brons op. In de slotregatta’s finishte de 31-jarige Oostendse als 16e, 14e en 6e, goed voor 74 punten. Daarmee bleef ze de Nederlandse Maxime Jonker net voor.