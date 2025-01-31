23°C
Emma Plas­schaert pakt EK-brons in ILCA 6

Emma Plasschaert

© Belga

Emma Plasschaert is in het Zweedse Marstrand vierde geworden op het EK ILCA 6, maar omdat de Australische Mara Stransky derde werd, leverde dat haar toch brons op. In de slotregatta’s finishte de 31-jarige Oostendse als 16e, 14e en 6e, goed voor 74 punten. Daarmee bleef ze de Nederlandse Maxime Jonker net voor.

De Europese titel ging naar de Deense Anna Munch, voor de Poolse Agata Barwinska. Voor Plasschaert is het haar derde EK-brons, na 2018 en 2019. Op WK’s veroverde ze eerder goud in 2018 en 2021.

Belga
Anneleen Vandamme
Zeilen Emma Plasschaert

