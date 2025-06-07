Emma Plasschaert mikt nog vol op de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Dat heeft de 31-jarige West-Vlaamse verklaard in een mededeling van de wind- en watersportfederatie. Na een periode van herbronning kijkt de meervoudige zeilwereldkampioene "met hernieuwde motivatie en energie" vooruit, klinkt het.
Plasschaert veroverde onlangs nog het brons in de ILCA 6 op het EK. Eerder in haar loopbaan, in 2018 en 2021, kroonde ze zich tot wereldkampioene. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs werd ze zevende, in 2021 in Tokio viel ze als vierde net naast het podium. Het voorbije jaar koos ze bewust voor een andere aanpak.
Nieuwe richting
"Ik heb het afgelopen jaar ruimte kunnen nemen om op een andere manier mijn voorbereiding tot het EK af te werken", zegt ze. "De focus lag op het terugvinden van mijn plezier in de strijd op het water. En ik ben blij dat ik die gevonden heb! Door een nieuwe richting in te slaan in zowel de mentale training als in de coachingstijl, is er iets meer ademruimte. Dat zorgt voor een lichter gevoel en een positievere uitkijk op het racen."
Nog kansen in de toekomst
Plasschaert ziet nog duidelijke ontwikkelingskansen in de toekomst. "Het voelt nog niet alsof ik de beste Emma heb kunnen tonen. Er zijn nog altijd bepaalde zwakkere punten in mijn zeiltechniek en ik wil mezelf de kans geven om te zien hoe ik kan presteren na het aanpakken van die zaken. Daarnaast hou ik nog altijd van het zeilen en het gevoel dat het me geeft. Ik hou van de vertegenwoordiging van België op internationaal niveau. Ik kijk uit naar mijn Road to Los Angeles."