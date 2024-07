Emma Meesseman ziet vandaag voor het eerst haar eigen portret op de muur van het sportcentrum in Ieper. Het is een monumentaal werk van graffitikunstenaar Yon Tordoir, alias Rise One. Het kunstwerk is een aanmoediging voor de olympische atleten die straks in Parijs proberen een medaille te halen. Maar het moet ook de jeugd inspireren om in hun voetsporen te treden.