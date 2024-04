Met zes toernooizeges in totaal evenaart Belgian Cat Emma Meesseman het record. Eerder dit weekend werd ze voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) in de EuroLeague, de belangrijkste Europese clubcompetitie in het vrouwenbasket.

MVP Meesseman was goed voor 22 punten, 5 rebounds en 6 assists. Vorig jaar won ze al de EuroLeague met Fenerbahçe, voordien waren er vier eindzeges met het Russische Ekaterinenburg (2016, 2018, 2019 en 2020). Met zes eindzeges komt ze op gelijke hoogte met Diana Tarausi, Alba Torrens en Natalia Vieru.

Bij het Villeneuve d'Ascq van bondscoach Rachid Meziane was Maxuella Lisowa als invalster goed voor 5 assists en 2 intercepties. Bethy Mununga liet één rebound en één assist optekenen.