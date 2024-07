Opvallende namen zijn gymnast Glen Cuyle uit Ingelmunster en baanwielrenster Nicky Degrendele uit Varsenare. En in het wegwielrennen krijgt wereldkampioen Lotte Kopecky drie West-Vlamingen in steun: Julie Van De Velde, Justine Ghekiere en Margot Vanpachtenbeke.

Ook de Belgian Cats gaan naar de Olympische Spelen en dat als Europees kampioen. Maar liefst zes West-Vlaamse spelers behoren tot de selectie. Julie Vanloo, Elise Ramette, tweelingzussen Billie en Becky Massey, Emma Meesseman en Kyara Linskens. De Cats belanden in een poule met de VS, Japan en Duitsland in de groepsfase in Rijsel.