Het BOIC, de gemeente Middelkerke en organisator Golazo openen een supportersdorp waar iedereen in het kader van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer zelf kan sporten of naar sport kan komen kijken. Op de site van het nieuwe casinogebouw Silt zullen bezoekers kunnen kijken naar competities op grote schermen en zijn er ook optredens, dj's, een beachbar en verschillende sportinitiaties. Ook het officiële terugkeermoment van de Team Belgium atleten zal er plaatsvinden.