Vorig jaar ging de zege in Dwars door Vlaanderen naar Matteo Jorgenson. De Amerikaan krijgt bij Team Visma-Lease a Bike dit jaar opnieuw de steun van Wout van Aert en Dylan van Baarle. De Nederlander won de wedstrijd nog in 2021. Met Yves Lampaert start ook bij Soudal Quick-Step een oud-winnaar. De West-Vlaming was voor eigen volk de beste in 2017 en 2018. Ook Europees kampioen Tim Merlier start bij de Wolfpack.

Lidl-Trek zakt met Gent-Wevelgem-winnaar Mads Pedersen af, Intermarché-Wanty rekent op Biniam Girmay en Groupama-FDJ doet dat op Stefan Küng, vorig jaar nog derde. Ook Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Alberto Bettiol (Astana) en Neilson Powless (EF Education-Easypost) zijn kanshebbers. Voor veel renners is Dwars door Vlaanderen de laatste voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.