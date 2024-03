Op de Huisepontweg voert Kung de forcing. Jorgenson, Bettiol, De Bondt, Abrahamsen en ook Benoot en Tarling sluiten aan. Daarmee blijven er nog zeven renners over aan de kop van de koers. Vanaf dan blijven de koplopers elkaar bestoken. Op Nokereberg waagt Bettiol z’n kans, maar hij bekoopt z’n inspanning iets later met krampen. Ook Jorgenson probeert weg te raken, maar dat liet Kung niet gebeuren. Op de achterkant van Nokereberg is het dan weer Benoot die aanzet. Enkel voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt kan volgen, maar opnieuw brengt Kung iedereen terug.