Darts had lang de naam van een cafésport maar is nu uitgegroeid tot een professionele sport. In Engeland is het na het voetbal de populairste sport. Daar kiezen veel jonge mensen voor een dartcarrière. Aan de dartschool in Ipswick Suffolk volgen 230 leerlingen een opleiding.

Vijftien jeugdspelers en vijftien volwassenen namen het tegen elkaar op, één tegen één en in het dubbel. De Engelsen logeren in Ieper en combineren hun uitstap met het oorlogsverhaal uit de streek.