Belga
Club Brugge heeft zijn landstitel zondagavond extra glans gegeven met een overtuigende 5-0-zege tegen KAA Gent op de laatste speeldag van de Champions’ Play-offs. In een uitverkocht Jan Breydelstadion vierde blauw-zwart niet alleen de titel, maar ook het afscheid van doelman Simon Mignolet.
Club nam al snel het initiatief en kwam na 21 minuten op voorsprong via Carlos Forbs, op aangeven van de alweer bepalende Christos Tzolis. Nog voor rust verdubbelde topschutter Nicolo Tresoldi de score en kort daarna maakte hij er ook 3-0 van.
Tweede helft
Na de pauze ging Club gewoon door. Tresoldi vervolledigde zijn hattrick en sloot het seizoen af met negentien competitiedoelpunten. Tzolis zette met een knappe krul de forfaitcijfers op het bord en onderstreepte opnieuw zijn sterke vorm.
Club Brugge beëindigt het seizoen als landskampioen met 57 punten en houdt eerste achtervolger Union op vier punten afstand. De titelviering in Jan Breydel kon daarna volop losbarsten.