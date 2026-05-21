Aanmelden
Sport
Brugge

Club Brug­ge wint laat­ste wed­strijd met for­fait­cij­fers van AA Gent

Club Brugge 2026

Belga

Club Brugge heeft zijn landstitel zondagavond extra glans gegeven met een overtuigende 5-0-zege tegen KAA Gent op de laatste speeldag van de Champions’ Play-offs. In een uitverkocht Jan Breydelstadion vierde blauw-zwart niet alleen de titel, maar ook het afscheid van doelman Simon Mignolet.

Club nam al snel het initiatief en kwam na 21 minuten op voorsprong via Carlos Forbs, op aangeven van de alweer bepalende Christos Tzolis. Nog voor rust verdubbelde topschutter Nicolo Tresoldi de score en kort daarna maakte hij er ook 3-0 van.

Tweede helft

Na de pauze ging Club gewoon door. Tresoldi vervolledigde zijn hattrick en sloot het seizoen af met negentien competitiedoelpunten. Tzolis zette met een knappe krul de forfaitcijfers op het bord en onderstreepte opnieuw zijn sterke vorm.

Club Brugge beëindigt het seizoen als landskampioen met 57 punten en houdt eerste achtervolger Union op vier punten afstand. De titelviering in Jan Breydel kon daarna volop losbarsten.

Belga
Jenna Lebrun
Club Brugge Club Brugge Kampioen 2026

Meest gelezen

Club Brugge Kampioen 2026
Sport
Breaking

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge
Belgaimage 174678785
Sport

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Jupiler Pro League trofee
Sport

Kampioenentrofee houdt zondag halt langs drie supporterscafés op weg naar Jan Breydel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club voor Gent

Galamatch voor Club Brugge: kampioensfeest en afscheid Mignolet
Jupiler Pro League trofee

Kampioenentrofee houdt zondag halt langs drie supporterscafés op weg naar Jan Breydel
Belgaimage 174678785

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Bruggefans

5.000 Club-fans vieren titel aan Jan Breydelstadion in Brugge
Belgaimage 174680330

Club Brugge landskampioen : Mechele en Seys doen vertrouwen op voor WK, Mignolet "opgelucht" richting afscheid
Leko Verhaeghe

Club Brugge landskampioen: Zevende titel voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe: "Dit blijft uniek"
Aanmelden