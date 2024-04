De spelers van KRC Genk en Cercle Brugge kwamen het veld op met op hun shirt de naam van een slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De actie kaderde in de sensibiliseringscampagne We Zien U van Vlaams minister van Justitie & Handhaving Zuhal Demir.

Na de aftrap was Genk doorlopend de betere ploeg en dat vertaalde zich na achttien minuten in de openingstreffer van Tolu Arokodare, die een loepzuivere voorzet van Joris Kayembe feilloos tegen de netten werkte: 1-0.