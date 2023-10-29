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Bru­no Der­veaux nieu­we club­ma­na­ger van KRC Harel­be­ke: Dit is thuiskomen”

Bruno Derveaux

©KRC Harelbeke

KRC Harelbeke heeft Bruno Derveaux aangesteld als nieuwe clubmanager. Daarmee haalt de promovendus naar de hoogste amateurklasse een vertrouwd gezicht terug in een sleutelrol binnen de club.

Derveaux was tussen 2019 en 2023 hoofdtrainer van de Ratjes en was nadien ook actief als sportief directeur. Na een seizoen als coach van FC Lendelede keert hij nu terug naar Harelbeke, waar hij de dagelijkse en organisatorische leiding op zich neemt.

"KRC Harelbeke is een echte familie. Hier sta je nooit alleen en wat er ook gebeurt, je gaat er samen door.”

Bruno Derveaux, clubmanager KRC Harelbeke

“Dit is thuiskomen”, zegt Derveaux. “KRC Harelbeke is een echte familie. Hier sta je nooit alleen en wat er ook gebeurt, je gaat er samen door.”

Ook voorzitter Nico Daenens reageert tevreden op de aanstelling. “Ik heb het volste vertrouwen in Bruno. Niet alleen in hem als persoon, maar ook in de resultaten die hij boekt. Hij schreef al meermaals mee aan succesverhalen en zette al verschillende ploegen op de kaart."

Naast de komst van Derveaux maakt KRC Harelbeke ook bekend dat hoofdtrainer Kevin Franck zijn contract heeft verlengd. De club gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe sportief manager, nadat Jelle Sevenhant een buitenlandse uitdaging aangaat.

Jenna Lebrun
KRC Harelbeke

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