“Dit is thuiskomen”, zegt Derveaux. “KRC Harelbeke is een echte familie. Hier sta je nooit alleen en wat er ook gebeurt, je gaat er samen door.”

Ook voorzitter Nico Daenens reageert tevreden op de aanstelling. “Ik heb het volste vertrouwen in Bruno. Niet alleen in hem als persoon, maar ook in de resultaten die hij boekt. Hij schreef al meermaals mee aan succesverhalen en zette al verschillende ploegen op de kaart."

Naast de komst van Derveaux maakt KRC Harelbeke ook bekend dat hoofdtrainer Kevin Franck zijn contract heeft verlengd. De club gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe sportief manager, nadat Jelle Sevenhant een buitenlandse uitdaging aangaat.