Ninove had de bovenhand in het begin van de wedstrijd. Steve Bael deed een gevaarlijke poging, maar keeper Arne Galens hield stand. In de 14e minuut kreeg Harelbeke een kans, maar Stiers kon niet scoren met zijn kopbal. Toch brak Harelbeke even later de impasse. Emile Samyn scoorde met een stiftbal na een diepe pass, waardoor Harelbeke op een voorsprong van 1-0 kwam. Ninove had meer balbezit in de eerste helft en Dibola raakte de lat met een kans. Een onnodige strafschop voor Harelbeke zorgde voor een 1-1 gelijkstand, met Olivier Romero als de doelpuntenmaker.