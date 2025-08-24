De beste ploeg in de eerste helft is KVDO. D'Haese legt de bal mooi op Vanhaecke die te flauw afwerkt.

Toch is het net voor rust de thuisploeg die op voorsprong komt. De bal blijft hangen in de 16 en De Backer kan het leer tegen de netten werken. Harelbeke gaat met 1-0 de rust in.