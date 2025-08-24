Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De competitie in tweede klasse amateurs is van start gegaan en meteen stond er een topper op het programma. KRC Harelbeke nam het thuis op tegen KV Diksmuide-Oostende, volgens kenners twee titelkandidaten in de reeks.
De beste ploeg in de eerste helft is KVDO. D'Haese legt de bal mooi op Vanhaecke die te flauw afwerkt.
Toch is het net voor rust de thuisploeg die op voorsprong komt. De bal blijft hangen in de 16 en De Backer kan het leer tegen de netten werken. Harelbeke gaat met 1-0 de rust in.
Na rust domineren de bezoekers opnieuw. Hoornaert komt alleen op de keeper, desondanks kan hij niet gelijkmaken. Maar wanneer Coopman een tweede gele kaart pakt krijgt Harelbeke het moeilijk.
Tegenslag door rode kaart
KVDO profiteert van hun overtal. Invaller Willemyns verlengt een knappe voorzet vanaf rechts in de verste hoek. Doelman Gallens heeft geen kans.
In het slot had D’Haese nog de winnende treffer aan de voet, maar de doelman hield deze keer stand. Zo bleef het bij een gelijkspel.