Aanmelden
Sport
Brugge

Brug­se Jeli­ne Van­drom­me (17) schrijft geschie­de­nis: eer­ste Bel­gi­sche in 22 jaar die US Open voor juni­o­ren wint

Jeline Vandromme

De 17-jarige Brugse tennisster Jeline Vandromme heeft de US Open voor junioren gewonnen. Daarmee is ze de eerste Belgische sinds Kirsten Flipkens in 2003 die het prestigieuze jeugdtoernooi op haar naam schrijft. “Ik ben in de eerste plaats ontzettend fier,” zei Vandromme zaterdag na haar overwinning in New York. 

“Dit was normaal gezien mijn laatste toernooi bij de junioren en ik wou er iets memorabel van maken. Ik denk dat dat wel gelukt is,” glimlachte ze. De finale verliep niet zonder spanning: Vandromme begon zenuwachtig en keek tegen een vroege achterstand aan (0-2 en 2-4), maar vocht zich terug in de wedstrijd. “Ik bleef vertrouwen houden, punt per punt spelen, zonder aan het resultaat te denken.


"Ik voelde geen vermoeidheid, alleen adrenaline en de wil om elk punt te winnen."

Jeline Vandromme

Mijn tegenstander was heel sterk, maar ik heb het kunnen afmaken. Het is nauwelijks te bevatten. Ik voelde geen vermoeidheid, alleen adrenaline en de wil om elk punt te winnen.”

Enkele uren later moest Vandromme zich opnieuw opladen voor de finale van het dubbelspel, waarin ze verloor. “Er zat amper tijd tussen de matchen. Ik kon alleen snel douchen, me omkleden en wat eten, en moest weer de baan op. Omdat er regen voorspeld was, wilde de organisatie ons snel laten beginnen. Net na de finale begon het ook effectief te regenen, dus de timing was perfect."

Belga
Jenna Lebrun
Tennis

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Vooruitblikwaregemkoerse
Sport

Waregem maakt zich op voor hoogdag van de paardensport

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jeline vandromme

Brugs tennistalent Jeline Vandromme (17) naar derde ronde juniorentoernooi op US Open
Gilles-Arnaud Bailly

Gilles-Arnaud Bailly grijpt in Koksijde naast zesde ITF-titel
Jeline Vandromme

Belofte Jeline Vandromme uit Brugge wint in Engelse Roehampton tweede toernooi uit carrière
Rolstoeltennis

Kruim van Europese rolstoeltennissers in Knokke
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme uitgeschakeld op jongerentornooi Australian Open
2018-05-20 00:00:00 - TC De Koddaert op titeljacht

Tennisclub De Koddaert op zoek naar overnemer
Aanmelden