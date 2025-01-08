Brugse Jeline Vandromme (17) schrijft geschiedenis: eerste Belgische in 22 jaar die US Open voor junioren wint
De 17-jarige Brugse tennisster Jeline Vandromme heeft de US Open voor junioren gewonnen. Daarmee is ze de eerste Belgische sinds Kirsten Flipkens in 2003 die het prestigieuze jeugdtoernooi op haar naam schrijft. “Ik ben in de eerste plaats ontzettend fier,” zei Vandromme zaterdag na haar overwinning in New York.
“Dit was normaal gezien mijn laatste toernooi bij de junioren en ik wou er iets memorabel van maken. Ik denk dat dat wel gelukt is,” glimlachte ze. De finale verliep niet zonder spanning: Vandromme begon zenuwachtig en keek tegen een vroege achterstand aan (0-2 en 2-4), maar vocht zich terug in de wedstrijd. “Ik bleef vertrouwen houden, punt per punt spelen, zonder aan het resultaat te denken.
Mijn tegenstander was heel sterk, maar ik heb het kunnen afmaken. Het is nauwelijks te bevatten. Ik voelde geen vermoeidheid, alleen adrenaline en de wil om elk punt te winnen.”
Enkele uren later moest Vandromme zich opnieuw opladen voor de finale van het dubbelspel, waarin ze verloor. “Er zat amper tijd tussen de matchen. Ik kon alleen snel douchen, me omkleden en wat eten, en moest weer de baan op. Omdat er regen voorspeld was, wilde de organisatie ons snel laten beginnen. Net na de finale begon het ook effectief te regenen, dus de timing was perfect."