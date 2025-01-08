Mijn tegenstander was heel sterk, maar ik heb het kunnen afmaken. Het is nauwelijks te bevatten. Ik voelde geen vermoeidheid, alleen adrenaline en de wil om elk punt te winnen.”

Enkele uren later moest Vandromme zich opnieuw opladen voor de finale van het dubbelspel, waarin ze verloor. “Er zat amper tijd tussen de matchen. Ik kon alleen snel douchen, me omkleden en wat eten, en moest weer de baan op. Omdat er regen voorspeld was, wilde de organisatie ons snel laten beginnen. Net na de finale begon het ook effectief te regenen, dus de timing was perfect."