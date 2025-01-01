23°C
Brugs ten­nis­ta­lent Jeli­ne Van­drom­me (17) naar der­de ron­de juni­o­ren­toer­nooi op US Open

Jeline Vandromme (ITF 21) heeft zich maandag in New York geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het juniorentoernooi op de US Open.

De zeventienjarige Brugse, het veertiende reekshoofd, won in de tweede ronde in twee sets (6-3 en 6-2) van de Thaise Kamonwan Yodpetch (ITF 57). De wedstrijd nam een uur en negen minuten in beslag. Bij de laatste zestien neemt ze het op tegen het Amerikaanse derde reekshoofd Kristina Penickova (ITF 4).

In het dubbelspel vormt Vandromme het vierde reekshoofd met de Letse Laima Vladson en staat ze in de openingsronde tegenover de Argentijnse Luna Maria Cinalli en de Indiase Maaya Rajeshwaran Revathi.

Vorig jaar haalde Vandromme in het enkelspel op Flushing Meadows de achtste finales. Begin dit jaar was ze goed voor een kwartfinaleplaats op de Australian Open. Op Roland Garros en Wimbledon was de eerste ronde telkens het eindstation.

Belga
Tennis

