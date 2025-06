Het laatste BK in deze categorie in onze provincie was in Wielsbeke in 2012, toen won Jorne Carolus. Rollegem krijgt nu dus de eer, meer nog, het is het allereerste Belgisch kampioenschap op Kortrijkse bodem. Wouter Allijns, schepen van Sport Kortrijk: "Kortrijk heeft iets met de koers, en nu dus ook de deelgemeenten. Er zijn heel veel koersen in de deelgemeenten. Maar nu voor het eerst een Belgisch kampioenschap, dit jaar voor de elite zonder contract, en de U23, en volgend jaar het BK voor juniores. Daar was Remco Evenepoel ooit winnaar. Mooi voor onze stad en haar deelgemeenten."

Het BK in Rollegem is op zondag 27 juli.