De wedstrijd bij de mannen was onthoofd door de afwezigheid van Evenepoel, Van Aert, Campenaerts en Lampaert. Dat bood wel perspectief voor Alec Segaert, vorig jaar nog tweede na Van Aert.

Maar de jonge Lendeledenaar begon niet echt overtuigend aan zijn tijdrit. Bij het eerste tussenpunt was hij pas vierde na Wellens, Herregodts en Van Moer.

Wellens was tien jaar geleden tweede op het BK na Kristof Vandewalle, en zit in de Tourkern rond Tadej Pogacar. Hij bleef de beste tussentijden neerzetten, maar Segaert bleef wel in zijn buurt. Zeven à acht seconden was het minieme verschil.

Wellens zette bij zijn finish de beste eindtijd neer, 46:05, een gemiddelde net boven de 50 kilometer.

Dan was het afwachten of Segaert in het laatste stuk nog het kloofje kan dichten, maar dat lukte net niet. De Europese beloftenkampioen strandde op 9 seconden.