Anna Bruneel uit Zwevegem pakte vorig jaar de provinciale titel in Hulste, en is ook gebrand op de geel-blauwe trui in het tijdrijden. Bij afwezighied van ploeggenote Luca Vierstraete, lukt dat makkelijk. Met haar chrono van 18:09 is ze ruim anderhalve minuut sneller dan de tweede en de derde, Junne Vermeeren en Estee Fierens. Anna Bruneel, Ag Insurance-Soudal :”Het is een discipline waar er redelijk veel tijd in kruipt. Maar ik heb deze maand al een aantal keren gereden met de tijdritfiets om wat gewend te raken aan de positie, en ik voel me wel al wat beter op de fiets dan ervoor. Ik heb redelijk constant kunnen rijden. In de bochten heb ik wel veel laten liggen van tijd, dat was wat minder, maar in de stukken rechtdoor had ik een constante snelheid, dus dat was goed."

Elites Dames

Ook de elite dames is het overwicht van de winnares groot. Julie Sap is dan ook een specialiste in het werk tegen de klok. Zij doet 8 seconden minder goed dan Bruneel, maar wel ruim beter dan Marie Maes, en Marthe Verhaeghe. Enig minpuntje, het geringe aantal deelnemers bij de vrouwen. Julie Sap, Serso Gravelbike Team: “Ik kan alleen maar oproepen aan de vrouwen om meer mee te doen. Er zijn vijf beloften, ik zie wel met plezier dat er meer jonge vrouwen ook de kans wagen om te tijdrijden. Het is natuurlijk een discipline waar je je moet op toeleggen, en moet specialiseren. Je hebt ook materiaal nodig, en niet alle ploegen ondersteunen dat, omdat er niet meer in alle grote rondes nog een tijdrit zit."

Juniores

Het PK bij de juniores levert meer strijd op, tussen de kemphanen Rene Messely en Kyano Cottgnies. In de ster van Zuid-Limburg eindigde Cottgnies nog voor Messely, maar in Ruddervoorde vindt de junior uit Lendelede altijd wat beter zijn draai. Vorig jaar was het verschil 25 seconden, nu strandt Cottgnies op 13 seconden. Messely volgt dus zichzelf op als provinciaal kampioen. René Messely, Soudal-Quick.step: “Het is altijd spannend tussen ons twee. De afgelopen vier jaar zijn het altijd Kyano en ik op het podium. Ofwel ik eerste en hij tweede ofwel omgekeerd."

Morgen is er de testtijdrit in Poperinge.