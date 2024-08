Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) heeft zaterdag de zevende en voorlaatste rit in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De West-Vlaamse was na een stevige bergetappe van 166,4 kilometer vanuit Champagnole haar medevluchtsters te slim af op de slotklim naar Le Grand-Bornand. Daardoor verstevigde ze ook haar leidersplaats in het bergklassement.