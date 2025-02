Het is de eerste training in de basketzaal van Oostende voor bondscoach Mike Thibault. De Amerikaanse topcoach van 74 tekende een contract tot en met de Olympische Spelen van 2028, in Los Angeles.

Thibault was algemeen directeur bij de Washington Mystics en is dus geen onbekende voor Julie Vanloo, die vorig jaar in de WNBA bij de Mystics aan de slag was. "Hij vindt niet dat we onze filosofie of spelstijl moeten veranderen. Hij wil ons wel efficiënter maken als team. Hij denkt dat we soms nog wat te braaf zijn", vertelt Vanloo.