De eerste horde wordt het zwakke zusje Azerbeidzjan, die ze op 6 februari bekampen in de COREtec Dôme in Oostende. In de eerste confrontatie in groep C wonnen de Belgian Cats al met 28-136, en dat willen ze graag nog eens overdoen: "We willen tegen Azerbeidzjan niet alleen winnen, maar ook met een ruim verschil,” zegt general manager Koen Umans.

“Zo kunnen we met vertrouwen naar Litouwen vertrekken. De geweldige steun in Antwerpen was onvergetelijk, en we hopen dat de fans ons opnieuw massaal komen aanmoedigen in Oostende. Deze zaal roept prachtige herinneringen op, zoals onze kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2020 voor een uitzinnig publiek", aldus Umans.

Op 9 februari staat dan het cruciale duel in en tegen Litouwen op het programma, die mee aan kop staan met de Cats, maar wel een lager doelsaldo hebben. Polen volgt met 6 punten op een puntje van de twee koplopers.



Preselectie

Tot en met 31 december geldt er bovendien een kortingsactie op de tickets voor het duel met Azerbeidzjan. Tickets in categorie 1 gaan de deur uit aan €10 per stuk.

Nog nieuws vanuit het Belgische kamp: Billie Massey zet haar carrière als international voorlopig on hold uit persoonlijke overwegingen. Daardoor zijn er wat wijzigingen in de preselectie voor de laatste twee kwalificatieduels. Met Zhen Verburgt en Laura Vilcinskas verwelkomen de Cats twee nieuwe gezichten in de preselectie. Sterkhouders Vanloo en Meesseman zijn er uiteraard bij, net als Allemand en Linskens. De volledige preselectie vind je hieronder:

Julie Vanloo, Julie Allemand, Elise Ramette, Wivine Defosset, Maxuella Lisowa-Mbaka, Sarah Dossou, Antonia Delaere, Nastja Claessens, Marie Vervaet, Zhen Verburgt, Becky Massey, Bethy Mununga, Ine Joris, Emma Meesseman, Kyara Linskens en Laura Vilcinskas.