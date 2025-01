Thibault bouwde de voorbij decennia een enorm cv op in de basketbalwereld en was sinds 2003 actief in het vrouwenbasketbal. Hij coachte er tien jaar lang Connecticut Sun, waarbij hij acht keer de play-offs haalde en twee keer de Finals speelde. Nadien verkaste hij naar de Washington Mystics, met wie hij de WNBA-titel behaalde met Emma Meesseman en Kim Mestdagh in 2019.