De 28-jarige West-Vlaming vierde in China zijn langverwachte rentree en kwam voor het eerst in actie sinds de Olympische Spelen van de zomer van vorig jaar in Parijs. Liefst vier gouden medailles veroverde Doom in 2024 in wat aanvankelijk een boerenjaar was: zowel op het WK indoor als het EK outdoor won hij telkens de 400 meter en de 4x400 meter. Het seizoen eindigde echter in mineur met een adductorblessure op de Spelen in Parijs. Sindsdien werkte hij aan zijn terugkeer.