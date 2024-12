De atleet is nog steeds aan het revalideren van de opgelopen spierscheur, maar hij begon wel weer voorzichtig met trainen. Doom heeft ondertussen zijn zinnen gezet op het wereldkampioenschap in Japan, maar over het komend indoor seizoen doet hij liever nog geen uitspraken: "Het WK in Japan in september volgend jaar. Dat is het hoofddoel en hopelijk geraak ik topfit tegen dan."

Ondertussen geniet de Europees kampioen samen met vrienden en familie volop van de erkenning die hij in zijn eigen stad krijgt en mocht hij het gulden boek van Roeselare ondertekenen.