Geniet op vrijdag 31 oktober om 21u van “Leve Willem!”

Het is een fantastische ode aan Willem Vermandere met Wannes Cappelle en Het Zesde Metaal in de hoofdrollen. Samen met West-Vlaamse topartiesten als Augustijn, Brihang, Flip Kowlier, Geike Arnaert, Lennert Coorevits en Maaike Cafmeyer brengen ze hun versie van de hits van Willem Vermandere. En ook de muzikanten die jarenlang met Willem op het podium stonden, spelen enkele nummers mee.