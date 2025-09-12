Geniet op vrijdag 31 oktober om 21u van “Leve Willem!”

13°C
Menen

Geniet op vrij­dag 31 okto­ber om 21u van Leve Willem!

Het is een fantastische ode aan Willem Vermandere met Wannes Cappelle en Het Zesde Metaal in de hoofdrollen. Samen met West-Vlaamse topartiesten als Augustijn, Brihang, Flip Kowlier, Geike Arnaert, Lennert Coorevits en Maaike Cafmeyer brengen ze hun versie van de hits van Willem Vermandere. En ook de muzikanten die jarenlang met Willem op het podium stonden, spelen enkele nummers mee.

Aanleiding van de tribute was de 85ste verjaardag van Willem Vermandere en het 40-jarig bestaan van festival Schippersweekend in zijn geboortedorp Lauwe. De organisatoren van Schippersweekend en Cultureel Centrum De Steiger in Menen realiseerden dit idee.

Herbeleef de carrière van Willem, gezien door de ogen van zijn jongere muzikale bewonderaars op vrijdag 31 oktober om 21u.

De redactie
Leve Willem

In 'zijn' Lauwe is hulde gebracht aan Willem Vermandere. Die is 85 geworden. Vooral West-Vlaamse artiesten zongen uit zijn repertoire, samen én apart. Willem Vermandere was er zelf niet bij, maar hij had wel een videoboodschap.

IMG 4189

16 artiesten en 2.700 fans vieren Willem Vermandere met ‘Leve Willem’ in Lauwe
Eerbetoon Vermandere 7

Leve Willem: Maaike Cafmeyer brengt ode aan Vermandere met 'Blanche en zijn peird'
501 BB LINKS resteerbetoonvermandere

Leve Willem: Alle artiesten zingen samen 'Lat mie maar lopen'

