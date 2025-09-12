Geniet op vrijdag 31 oktober om 21u van “Leve Willem!”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het is een fantastische ode aan Willem Vermandere met Wannes Cappelle en Het Zesde Metaal in de hoofdrollen. Samen met West-Vlaamse topartiesten als Augustijn, Brihang, Flip Kowlier, Geike Arnaert, Lennert Coorevits en Maaike Cafmeyer brengen ze hun versie van de hits van Willem Vermandere. En ook de muzikanten die jarenlang met Willem op het podium stonden, spelen enkele nummers mee.
Aanleiding van de tribute was de 85ste verjaardag van Willem Vermandere en het 40-jarig bestaan van festival Schippersweekend in zijn geboortedorp Lauwe. De organisatoren van Schippersweekend en Cultureel Centrum De Steiger in Menen realiseerden dit idee.
Herbeleef de carrière van Willem, gezien door de ogen van zijn jongere muzikale bewonderaars op vrijdag 31 oktober om 21u.
