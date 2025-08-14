Wandelen, fietsen, golfen én nu ook paardrijden. Maar voor we een paard bestijgen, lopen we eerst even langs de Hippodroom in Waregem waar straks Waregem Koerse plaatsvindt. Hier kan je begin september opnieuw op de koppen lopen om paardenwedstrijden te zien, veel bekend volk en te genieten van de sfeer.

Wij spreken af met Wim Vanderschueren. Hij rijdt zelf paard en is voorzitter van de Waregem Horse Club Gaverbeek. Met hem overschouwen we de imposante site met onder meer de renbaan, viploges, trainingsvelden én de stallen.

Ik voel de bui al hangen als we richting stallen wandelen. Je kan het niet over paarden hebben, zonder er te zien natuurlijk maar ik krijg precies toch wat zweethandjes als ik denk aan hoe dicht we straks bij zo’n paard staan. Als Wim vraagt of we het zien zitten om even op zijn paard te zitten, stemt Quinn gelukkig snel in, waardoor ik aan de zijlijn kan blijven kijken. Oef!

Wim zadelt zijn paard Habibi op en legt Quinn uit hoe je de teugels moet vasthouden. Een beetje onwennig maar hij is al snel op zijn gemak. En zijn peter ook, zolang hij aan de zijlijn mag blijven staan.

Een plezante en logische afsluiter van onze week in Waregem. Een stad die ons helemaal onbekend was maar na enkele dagen al heel wat minder geheimen heeft. We zijn beiden aangenaam verrast van hoe fris, groen, sportief en plezant Waregem is. We komen zeker nog eens terug!