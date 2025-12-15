Lawrence en Ann ontvangen ons hartelijk. Ze wonen hier al zo lang, en hebben Bellewaerde zien ‘groeien’ en ‘veranderen’. ‘Het is ooit begonnen – 71 jaar geleden – als vogelpark’, zegt Lawrence. ‘En op vandaag is dat toch een sterkte van het park, dat er zoveel aandacht is voor ‘groen’ en voor de ‘dieren’. En daar heeft hij gelijk in. Hij vertelt over de attracties die er de voorbije jaren bijgekomen zijn, en over alle nieuws dat er zit aan te komen. Ik hang aan z’n lippen. Ariane telt af…

Het regent wat, maar we zetten een muts op, en genieten van alle lichtjes. Bellewaerde werd helemaal versierd voor de feestdagen. In het park worden we ontvangen door de kerstelfen. Zelfs de attracties kregen extra lichtjes & decoratie, en in de achtergrond speelt de kerstmuziek. Het is er gezellig. We starten met enkele klassiekers. ‘De vliegende stoeltjes’, de ‘theekopjes’ – die voor de gelegenheid nu marshmallows hebben. We laten ons meenemen in de illusie van het ‘Huis van Houdini’. En daarna mag het voor Ariane wat ‘sneller’ gaan. Ze neemt me mee naar de ‘Wakala’, een rollercoaster met 2 ‘lifthills’ die wel wat snelheid haalt. Vooral het einde van de rit is bijzonder. Je lijkt af te stevenen op een doodlopende rail, ergens hoog in de lucht. Plots stop je, en vlieg je achteruit. Ik begon hieraan met een klein hartje, maar wat was dit heerlijk om te doen!

Daarna gingen we richting ‘piratenboot’. Ik moest meteen denken aan die man, Sam heette hij geloof ik, die hier ooit 50 uren in zat voor het Guiness Book of Records. Amai, ik zou het hem niet nadoen…

We eindigden vandaag met de ‘Amazonia’ – voor ons een topattractie! Echt één van onze favorieten! Ik hou sowieso het meeste van waterattracties (zelfs in de winter…). Dit is een attracties die je nog nergens anders zag. Je hebt van die ronde bootjes, gemaakt op zo’n dikke zwarte band. Die ken je wel. Maar hier worden ze ‘opgetild’. Je bootje wordt naar boven gebracht met een lift, en van daar ga je de glijbaan op, en vlieg je van links naar rechts op een soort schans. Heerlijk! En als je denkt dat de attractie gedaan, is er nog een extraatje. Dat verklappen we niet. Dan moet je maar eens gaan ontdekken…