’t Is alweer tijd voor de laatste activiteit van ons weekje weg in De Haan. Het is al ontspannend, creatief en gezellig geweest! Voor de laatste dag heb ik nog een fietstocht in petto, met een paar lekkere tussenstops.

Sarah en ik halen onze fietsen voor de dag op bij de toeristische dienst van De Haan. Daarna beginnen we aan de Outland Polder fietsroute. Het is een serieuze tocht van meer dan 40 kilometer lang, maar wij kiezen voor een kortere versie, zodat er meer tijd is voor culinaire tussenstopjes. 

Verse melk en melkproducten

Onze eerste stop was aan de Jerseyhoeve in Klemskerke, een deelgemeente van De Haan. Daar kan je heerlijke melkproducten aankopen, met echte verse koemelk. Sarah nam verse rijstpap en yoghurt mee, ik smulde al van een lekker bananenijsje.

Geitenkaas

De volgende stop was ’t Reigershof, een geitenboerderij. We werden meteen warm ontvangen door de geitjes van de boerderij, die maar al te graag geaaid worden. In het hoevewinkeltje konden we ook heel wat verschillende soorten geitenkaas ontdekken, proeven & aanschaffen.

Prachtig landschap

Tussen al het proeven door moet er natuurlijk ook nog gefietst worden. Het was echt een prachtige route met heel wat verschillende landschappen, je fietst langs de polders, ontdekt de duinbossen… Sowieso genieten van de rust die in De Haan heerst.

Naomi Vanden Abeele
