Het incident deed zich voor rond 17u30. Er hing een penetrante geur in het zwembad. En die zorgde bij een aantal zwemmers voor klachten zoals keelpijn, duizeligheid en misselijkheid. Via sociale media werden mensen die al naar huis waren verwittigd: “Indien je zelf aanwezig was tussen 17u30 en 20 uur en je hebt last van de beschreven klachten, gelieve je dan te melden tot de dichtstbijzijnde spoeddienst of de huisartsenwachtpost."



De stad liet het zwembad sluiten en het gebouw werd verlucht. De brandweer kwam ter plaatse om metingen uit te voeren. Ze kon geen schadelijke stoffen vinden. De oorzaak van dit incident is voorlopig niet bekend. Het zwembad opent vandaag opnieuw de deuren.