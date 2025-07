In Bredene schieten de werken aan LAGO Bredene Grasduinen de laatste tijd goed op. De werken begonnen in 2023, maar liepen door het slechte weer vertraging op. Maar ondertussen is de ruwbouw afgerond en de afwerking binnen in het zwembad is volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de deuren eind dit jaar open.