Wie wil zwemmen in het gemeentelijk zwembad Ter Polder in Bredene, is er aan voor de moeite. Door een probleem met de verwarmingsinstallatie, raakt het zwembadwater niet warmer dan 22 graden. Dat is zes graden minder dan gewoonlijk. Daarom moet het zwembad voorlopig dicht, en dat wellicht nog de hele kerstvakantie.

“Het gaat om een technische plaat die stuk is, en niet meteen voor handen is. Ze proberen alles te doen om dit weer in orde te krijgen, maar wij denken dat het niet meer zal lukken voor Nieuwjaar”, zegt schepen van Sport, Alain Lynneel.