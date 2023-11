Op dit terrein in recreatiedomein Grasduinen moet, als alles volgens plan verloopt, tegen de zomer van 2025 het gloednieuwe sportcomplex verrijzen. Hier kunnen sportievelingen dan fitnessen, padellen, tennissen of volleyballen. Het meest in het oog springend zal het zwemparadijs zijn. Bij de bouw van heel het complex staat duurzaamheid voorop. Zo is het zwembad het eerste gasloze van het land.