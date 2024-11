Het ongeval gebeurde rond 17 uur op de Rijksweg in Lendelede, ter hoogte van lingeriewinkel Ohlala!. Volgens politiezone VLAS zou een motorrijder "aan hoge snelheid" in de flank van een ander voertuig gereden gereden zijn. De auto in kwestie wilde de Rijksweg oversteken.

De motorrijder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie in fout is, klinkt het nog bij de politie.